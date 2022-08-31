Украинские боевики обстреляли Новотроицкое, один мирный житель погиб

ОТ снарядов украинских боевиков продолжают гибнуть жители Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские боевики открыли огонь по Новотроицкому, в результате чего один мирный житель погиб. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— В результате обстрела ВФУ в Новотроицком число раненых возросло до 4 человек, еще 1 мирный житель погиб, — отметили в Штабе.

Кроме того, в результате обстрела ВФУ по ул. Ахматовой в Кировском районе Донецка ранен мужчина.

Напомним, что за сутки вооруженные формирования Украины выпустили по Донецкой Народной Республике более двухсот боеприпасов. В результате обстрела погибли два мирных жителя в Петровском районе Донецка, и еще 10 человек получили ранения. Также повреждено 20 домов и шесть объектов гражданской инфраструктуры.

Под огнем ВФУ оказались 12 населенных пунктов Республики. Украинские боевики применяли артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм и реактивные системы залпового огня «Град»

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