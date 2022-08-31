Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+35°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика31 августа 2022 9:11

Украинские боевики обстреляли Новотроицкое, один мирный житель погиб

ВФУ продолжают бить по жилым кварталам Республики
Виктория ПОДАРОВА
ОТ снарядов украинских боевиков продолжают гибнуть жители Республики

ОТ снарядов украинских боевиков продолжают гибнуть жители Республики

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские боевики открыли огонь по Новотроицкому, в результате чего один мирный житель погиб. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— В результате обстрела ВФУ в Новотроицком число раненых возросло до 4 человек, еще 1 мирный житель погиб, — отметили в Штабе.

Кроме того, в результате обстрела ВФУ по ул. Ахматовой в Кировском районе Донецка ранен мужчина.

Напомним, что за сутки вооруженные формирования Украины выпустили по Донецкой Народной Республике более двухсот боеприпасов. В результате обстрела погибли два мирных жителя в Петровском районе Донецка, и еще 10 человек получили ранения. Также повреждено 20 домов и шесть объектов гражданской инфраструктуры.

Под огнем ВФУ оказались 12 населенных пунктов Республики. Украинские боевики применяли артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм и реактивные системы залпового огня «Град»

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке почтили память первого Главы ДНР Александра Захарченко

Он погиб 31 августа 2018 года (подробнее)