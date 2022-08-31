За сутки в Донецке под огнем ВФУ погибли два мирных жителя

В результате обстрелов в ДНР повреждено 20 домов за сутки (архивное фото). Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики более двухсот боеприпасов, в результате чего погибли два мирных жителя в Петровском районе Донецка. Ранения получили 10 человек в Петровском, Кировском и Куйбышевском районах города. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В результате обстрелов повреждено 20 домов в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Александровке и Горловке, а также шесть объектов гражданской инфраструктуры. Противник выпустил 222 единицы различных боеприпасов, — отметили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что на донецком направлении противник применял артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. На ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм. На горловском — РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. Под огнем ВФУ оказались 12 населенных пунктов Республики.

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