В Донецке почтили память первого Главы ДНР Александра Захарченко

К бюсту А. В. Захарченко продолжают возлагать цветы. Фото: пресс-служба ОД «ДР»

В ДНР возложили цветы к бюсту и месту гибели первого Главы Республики Александра Захарченко. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

— Годы идут, а на месте гибели Александра Захарченко всегда живые цветы. Так и должно быть. Он, простой донецкий парень, прожил жизнь так, что заслуженно вошел в историю не только Донбасса, а и России, — отметил лидер Республики.

Денис Пушилин подчеркнул, что и после своей гибели Герой Донецкой Народной Республики Александр Захарченко приближает нашу победу, потому что на него равняются его боевые товарищи, кто сейчас освобождает Донбасс. Следующие поколения мальчишек на примере его жизни будут учиться любить и защищать Родину.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин возложил цветы к месту гибели Александра Захарченко, а активисты общественной организации «Донецкая Республика» — к его бюсту в парке Ленинского комсомола.

Первый Глава ДНР погиб в ходе теракта украинских боевиков 31 августа 2018 года.

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