В Горловке после обстрела ВСУ горит детсад

Со слов жителей, загорелась крыша детского учреждения. Фото: mchs-lnr.su

Вооруженные формирования Украины обстреляли сегодня здание детского сада № 115 в Горловке. Там произошло возгорание. Со слов очевидцев, загорелась крыша дошкольного учреждения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Иван Приходько.

Градоначальник также уточнил, что в результате обстрела часть города оказалась обесточенной.

- Спасатели выехали на место происшествия - вследствие попадания вражеского снаряда зафиксировано возгорание в здании детского сада «Ромашка» по улице Активная. В результате обстрела со стороны украинских карателей обесточено 13 трансформаторных подстанций. Жители поселка шахты имени Румянцева без электроэнергии, - проинформировал он.

Сообщается также о прилетах в горловском поселке шахты имени Гагарина.

- Горит хозпостройка по улице Переяславская. Спасатели выехали на место происшествия! - уведомил мэр.

Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

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