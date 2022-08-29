В Ворошиловском районе Донецка открыли детскую спортивную площадку. Фото: ТГ / Алексей Кулемзин

Сегодня в Ворошиловском районе Донецка благодаря общероссийскому общественному движению «Народный фронт», общественному движению «Здоровое Отечество» и мини-футбольному клубу «Спартак» (Донецк) на территории одной из школ открылась детская спортивная площадка. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- Здесь есть все, что нужно для приобщения подрастающего поколения к здоровому образу жизни. Надеюсь, что в скором времени ребята смогут ее протестировать, - отметил мэр.

Всего же благодаря Народному фронту и спортсменам «Здорового Отечества» в городах Донецкой и Луганской Народных Республик появятся 100 новых спортивных и детских игровых площадок.

- Мы с Народным фронтом обсудили и приняли решение сделать минимум 50 спортивных площадок в ЛНР, 50 в ДНР, всего 100 площадок. Нам теперь необходимо точечно определить места площадок и объемы работ, - сказал председатель движения «Здоровое Отечество», двукратный Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по боксу Олег Саитов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбольное поле, беговая дорожка и тренажеры: В центре Донецке строят детскую спортивную площадку

Народный фронт и «Здоровое Отечество» строят новую спортплощадку для детей в Донецке (подробнее)