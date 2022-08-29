ВСУ за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР

Последствия обстрелов. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки сорок семь раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории 242 боеприпаса. Об этом сообщило Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались: Донецк (Киевский, Кировский, Петровский, Ленинский и Куйбышевский районы), Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка, Еленовка и Докучаевск, - говорится сводке военных экспертов.

По данным СЦКК, за сутки в ДНР два мирных жителя погибли, еще десять – ранены. Повреждено тринадцать домостроений и восемь объектов гражданской инфраструктуры. Противник применял артиллерию 155, 152 и 122 миллиметров.

Напомним, что в предыдущие сутки со стороны вооруженных формирований Украины было зафиксировано пятьдесят три обстрела.

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