Артиллерийское оружие показало свое боевую мощь на авдеевском направлении. Фото: скриншот из видео НМ ДНР

Военнослужащие 9 полка Народной милиции ДНР активно работают на авдеевском направлении, уничтожая укрепленные районы украинских боевиков. Для контрбатарейной борьбы используются пушки «Гиацинт». Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Донецкой Народной Республики.

— Артиллеристы 9 полка Народной милиции активно работают на авдеевском направлении из 152-мм пушек «Гиацинт»: ведут контрбатарейную борьбу, поддерживают наступающую пехоту, уничтожают укрепрайоны противника, — отметил военный корреспондент Народной милиции Роман Клеменюк.

В пресс-службе подчеркнули, что орудие «Гиацинт» работает очень эффективно и выполняет все поставленные боевые задачи.

Напомним, что украинские вооруженные формирования продолжают нести большие потери в живой силе, а также военной и автомобильной технике. За сутки союзные войска уничтожили порядка 70 украинских боевиков, несколько танков и одну долговременную огневую точку.

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