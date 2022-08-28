В больницу Тореза доставили два операционных стола в рамках гумпомощи

Городская больница Тореза нуждалась в новом медицинском оборудовании. Фото: скриншот из видео пресс-службы Правительства ДНР

В хирургическое отделение городской больницы Тореза доставили два современных многофункциональных операционных стола в рамках гуманитарной помощи от Приморского края России. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Донецкой Народной Республики.

— Огромнейшее спасибо России и конкретно Приморскому краю за предоставленные операционные столы. Они были крайне необходимы нам сейчас, — подчеркнул заведующий хирургическим отделением торезской городской больницы Игорь Волошин.

В пресс-службе подчеркнули, что новое медицинское оборудование позволит обеспечить дополнительный комфорт как для хирургов, так и для пациентов травматологического и хирургического отделений больницы.

Напомним, что Россия продолжает помогать ДНР и ЛНР в восстановлении. Сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве между администрациями Северодонецка и Пермского края. Планируется восстановить инфраструктуру города и восстановить поврежденные жилые дома.

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