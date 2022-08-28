Северодонецк и Пермский край подписали соглашение о сотрудничестве

Россия помогает восстанавливать города ДНР и ЛНР. Фото: пресс-служба администрации Северодонецка

Администрация Северодонецка в Луганской Народной Республике подписала соглашение с администрацией Перми. В рамках соглашения запланировано восстановление жизненно важных коммуникаций в городе. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации Северодонецка Николай Моргунов.

— Уже больше месяца плечом к плечу специалисты Северодонецка и Перми неустанно работают на восстановление города. Сегодня же мы официально закрепили уже слаженное партнерство, — отметил мэр. — Благодарю Дмитрия Николаевича за поддержку в такое сложное для северодончан время. Это еще одно практическое подтверждение того, что Россия своих не бросает.

Николай Моргунов подчеркнул, что в рамках сотрудничества запланировано восстановление жизненно важных коммуникаций в городе, проведение ремонтных работ на объектах инфраструктуры и жилого фонда, налаживание системы социальной защиты населения и интеграция системы образования города в российское образовательное пространство.

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