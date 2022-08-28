Союзные войска за сутки уничтожили порядка 70 украинских боевиков

Союзные войска ДНР, ЛНР и РФ продолжают уничтожать военную и живую силу противника Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Военнослужащие Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России уничтожили ряд военной и автомобильной техники противника, а также более 30 украинских националистов. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

— Уничтожено вражеское вооружение и военная техника: установка РСЗО БМ-27 «Ураган», два танка, пять беспилотных летательных аппаратов, шесть единиц бронированной и специальной техники, — отметили в ведомстве.

Тем временем официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко отметил, что ходе активных наступательных действий подразделений оборонного ведомства противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 45 человек личного состава, три бронетранспортера, пять единиц специальной автомобильной техники и одна долговременная огневая точка.

Таким образом, совокупные потери украинских боевиков в живой силе составили порядка 70 человек.

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