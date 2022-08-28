В результате обстрела ВФУ Макеевки пострадали четыре мирных жителя

Украинские боевики не прекращают обстрелы даже в праздничный день. Фото: t.me/dnronline

Украинские боевики обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, в результате чего ранения получили четыре мирных жителя. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Ранения различной степени тяжести получили мужчины 1950, 1985, 1990 годов рождения и женщина 1950 года рождения. Обстрел Червоногвардейского района начался около 9:00. Всего по району было выпущено пять снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Орловка.

Напомним, что в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела ВФУ ранения получили два медика горбольницы №21. Поврежден также фасад здания и автомобиль, который находился на территории медучреждения.

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