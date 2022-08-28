Почта Донбасса сократила время обслуживания клиентов в Горловке

Сокращенный график работы продлится до четвертого сентября. Фото: ДАН

Почта Донбасса сократила время операционного обслуживание клиентов почтовых отделений в Горловке. Такой режим работы продлится до четвертого сентября. Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Почта Донбасса».

— С 27 августа по 4 сентября 2022 года все отделения почтовой связи Горловки работают с клиентами с 9:00 до 14:00, — сказано в сообщении.

Тем временем ВФУ открыли огонь по Никитовскому району Горловки, выпустив восемь снарядов калибром 152 мм из населенного пункта Дылеевка. В результате зафиксированы повреждения многоквартирного жилого дома по улице 60 лет СССР, 59.

Напомним, что Горловка ежедневно подвергается массированным артиллерийским обстрелам со стороны вооруженных формирования Украины. 27 августа в результате обстрелов возник пожар на территории горловского химического завода «Стирол», загорелись два гаража. Ранее, 25 августа, в результате обстрела территории завода загорелась трансформаторная подстанция и масло.

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