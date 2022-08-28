Два медика пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка

Два медика пострадали от агрессии ВФУ в Куйбышевском районе Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В результате обстрела Куйбышевского района ранение получили двое сотрудников городской больницы №21 по проспекту Кремлевский, 12а. Также пострадал фасад здания — выбито остекление окон, осколками поврежден автомобиль, который находился на территории медучреждения. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате боевых действий ранены мирные жительницы 1958 и 1983 годов рождения. Также обесточены две трансформаторные подстанции в Куйбышевском районе. Без электроснабжения остались 650 абонентов, — отметил мэр.

Коме того, повреждения зафиксированы в многоквартирных жилых домах по улицам Туманяна, 19, 21 и Зуевская, 25, 27.

Тем временем в Киевском районе в 8:20 зафиксировано прямое попадание в дом частного сектора. Повреждены кровля, фасад, остекление окон.

Напомним, что за сутки украинские боевики выпустили по ДНР 302 различных боеприпасов. В результате этого погибли два мирных жителя, 11 получили ранения.

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