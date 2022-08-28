Украинские боевики выпустили по Сватово в ЛНР шесть ракет HIMARS

ВФУ продолжают террор мирного населения Республики. Фото: t.me/kommunist

Вооруженные формирования Украины обстреляли населенный пункт Сватово в Луганской Народной Республике с применением РСЗО американского производства М142 HIMARS. Всего было выпущено шесть ракет. Об этом сообщили в Народной милиции Республики.

— По предварительной информации, в результате обстрела в сельскохозяйственном предприятии повреждено два складских помещения, шесть единиц техники и девять легковых автомобилей, — отметили в оборонном ведомстве.

Напомним, что 26 августа украинские боевики обстреляли из американской реактивной системы залпового огня HIMARS населенный пункт Стаханов в ЛНР, выпустив десять ракет. В результате обстрела было разрушено здание бывшей гостиницы «Донбасс», повреждения получили четыре жилых многоквартирных дома. Спасатели извлекли тела троих человек из-под завалов гостиницы.

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