За сутки в результате обстрела ВФУ в ДНР погибли два мирных жителя

Украинские боевики продолжают обстреливать ДНР (архивное фото). Фото: Кулемзин/ТГ

За сутки вооруженные формирования Украины выпустили по Донецкой Народной Республике 302 различных боеприпаса, в результате чего погибли два мирных жителя, и еще 11 человек в Донецке, Макеевке, Горловке Зайцево и ранее освобожденном Светлодарске получили ранения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Повреждено 14 домостроений в Кировском и Ленинском районах Донецка, Червоногвардейском и Кировском районах Макеевки, а также девять объектов гражданской инфраструктуры. Под вражеским огнем оказались 12 населенных пунктов Республики, — отметили в ведомстве.

В СЦКК отметили, что на донецком направлении противник применял РСЗО «Ураган», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. На ясиноватском - артиллерию 155 и 152 мм. На горловском – РСЗО «Град», танк, артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120 мм.

За сутки украинские боевики открыли огонь по ДНР 53 раза.

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