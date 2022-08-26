В ДНР переименовали представительство Республики в СЦКК

В цели представительства входит защита интересов ДНР и ее жителей путем контроля и координации решения вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Фото: ДАН

Полное название представительства ДНР в СЦКК было изменено. Соответствующий указ подписал сегодня Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он опубликован на его официальном сайте.

Согласно документу, прежнее наименование специального ведомства - «Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации и в переговорном процессе» изменили на более актуальное - «Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины».

Уточняется также, что в цели представительства входит защита интересов ДНР и ее жителей путем контроля и координации решения вопросов, которые связаны с военными преступлениями Украины на территории Республики. В одну из главных задач, поставленных перед ним, является документирование и обнародование фактов вооруженной агрессии Киева.

Указ вступает в законную силу с момента его обнародования, то есть с сегодняшнего дня.

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