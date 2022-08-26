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Общество26 августа 2022 13:50

В ЛНР пояснили, как будет проходить обучение в школах с 1 сентября

Решение будет принято на основании оценки органов безопасности
Ирина ДМИТРИЕВА
Там, где обстрелы еще продолжаются, об очном формате обучения говорить сложно

Там, где обстрелы еще продолжаются, об очном формате обучения говорить сложно

Фото: Мария ЛЕНЦ

В каком формате будет проходить обучение в школах ЛНР с 1 сентября, власти решат уже в скором времени. Об этом во время пресс-конференции в Доме Правительства заявил министр образования и науки Республики Иван Кусов.

- Что касается школ, за которые мы больше всего переживаем, это школы в агломерации - Северодонецк, Рубежное, Кременная и школы в приграничных районах исторических территорий - Кировск, Стаханов, Ровеньки, Первомайск, где продолжаются обстрелы достаточно регулярно, то здесь решение будет принято Cоветом безопасности ЛНР в ближайшее время совместно с главами администраций, с нами о формате обучения там, - сказал он.

Министр отметил, что пока обстрелы продолжаются, об очном формате обучения говорить сложно. Что касается других территорий, то решение о работе школ там также примут, исходя из соображений безопасности.

- Наша позиция: мы рекомендуем очное обучение в тех районах, где не было опасности ракетного удара, где не было прилета, - подчеркнул Иван Кусов.

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