В ЛНР пояснили, как будет проходить обучение в школах с 1 сентября

Там, где обстрелы еще продолжаются, об очном формате обучения говорить сложно
Фото: Мария ЛЕНЦ
В каком формате будет проходить обучение в школах ЛНР с 1 сентября, власти решат уже в скором времени. Об этом во время пресс-конференции в Доме Правительства заявил министр образования и науки Республики Иван Кусов.
- Что касается школ, за которые мы больше всего переживаем, это школы в агломерации - Северодонецк, Рубежное, Кременная и школы в приграничных районах исторических территорий - Кировск, Стаханов, Ровеньки, Первомайск, где продолжаются обстрелы достаточно регулярно, то здесь решение будет принято Cоветом безопасности ЛНР в ближайшее время совместно с главами администраций, с нами о формате обучения там, - сказал он.
Министр отметил, что пока обстрелы продолжаются, об очном формате обучения говорить сложно. Что касается других территорий, то решение о работе школ там также примут, исходя из соображений безопасности.
- Наша позиция: мы рекомендуем очное обучение в тех районах, где не было опасности ракетного удара, где не было прилета, - подчеркнул Иван Кусов.
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