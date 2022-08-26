В школах Донбасса появится новая должность - советника директора по воспитательной работе

Соответствующую подготовку уже прошла часть педагогов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В новом учебном году в школах Донбасса появится новая должность - советника директора по воспитанию. Об этом во время Августовской педагогической конференции, что прошла в Луганске, заявил министр образования и науки Луганской Народной Республики Иван Кусов.

Он отметил, что соответствующую подготовку уже прошла часть педагогов.

- Принято решение о введении ставок советников по воспитанию. В июле 2022 года девять представителей образовательной системы ЛНР, ДНР прошли курс обучения на базе международного центра «Артек» по программе подготовки советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, - рассказал министр.

По словам Кусова, пять из прошедших обучение специалистов уже устроились на соответствующую должность в учебные заведения ЛНР.

- В ближайшее время у нас во всех организациях появятся такие советники. Соответственно, можно подбирать людей, - подчеркнул он.

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