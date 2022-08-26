Украинские боевики выпустили 10 ракет из РСЗО HIMARS по городу Стаханов в ЛНР, разрушено здание бывшей гостиницы

Фрагменты от разорвавшихся ракет. Фото: СЦКК ЛНР

Сегодня утром украинские боевики нанесли по городу Стаханов в ЛНР несколько ударов из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 04:30 по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (10 ракет). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, - заявили наблюдатели.

Тем временем в администрации города отметили, что в результате нанесенных ракетами ударов было разрушено здание бывшей гостиницы «Донбасс». На место обстрела оперативно выехали мэр Стаханова Сергей Жевлаков и специалисты МЧС.

- По предварительной информации жертв и пострадавших среди мирного населения нет, - говорят в мэрии.

Там добавили, что в связи со сложной военной обстановкой торжественные линейки к 1 сентября проведут для детей в онлайн-режиме, а сам учебный процесс в школах и гимназиях начнется в дистанционном режиме.

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