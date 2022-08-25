В Луганск доставили из Москвы первые автобусы для работы на городских маршрутах

Всего городу передадут 120 таких автобусов. Фото: Администрация города Луганска

В Луганск из столицы РФ прибыли первые 23 автобуса для работы на городских общественных маршрутах. Их разместили на территории местного муниципального унитарного предприятия «Луганскгортранс». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В мэрии уточнили, что это далеко не вся помощь, которая последует от Москвы.

- Этот подарок городу-побратиму от Москвы - только первое обновление в системе общественного транспорта столицы Республики. Всего таких единиц в Луганске будет 120: 90 автобусов средней и 30 большой вместимости, - отметили в администрации.

По словам мэра Луганска Манолиса Пилавова, первые автобусы зашли в столицу ЛНР сегодня ночью. До 1 сентября должны доставить еще 35 единиц. Все говорит о том, что процесс возобновления работы городского автобусного парка в Луганске наконец стартовал.

- Я надеюсь, что это даст возможность луганчанам ездить на комфортабельных автобусах, - говорит мэр.

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