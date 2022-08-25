ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS таможенный пост в Донецке

Фиксация последствий обстрела Калининского района Донецка. Фото: СЦКК ДНР
Украинские боевики обстреляли сегодня Калининский район Донецка, где под прицельным огнем оказался местный таможенный пост. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Зафиксированы повреждения таможенного поста «Донецк» по адресу улица Элеваторная, 1 «з», - проинформировали наблюдатели.
Сообщается также, что в результате обстрела был ранен мирный житель 1968 года рождения.
По информации, поступившей от военных экспертов СЦКК, обстрел Калининского района Донецка осуществлялся противником с применением американской реактивной системы залпового огня M142 HIMARS, из которой были выпущены по меньшей мере четыре ракеты.
Огонь велся с позиций ВСУ, в северо-западном направлении от столицы. В СЦКК отметили, что это зона ответственности 110 отдельной механизированной бригады под командованием полковника Евгения Кураша.
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