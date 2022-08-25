Потери ВСУ в Донбассе продолжают расти

Войска коалиции наносят удар за ударом по позициям противника. Фото: УНМ ДНР

Потери украинской армии в Донбассе продолжают расти по мере наступления войск русской коалиции. Об этом свидетельствуют данные, которые озвучили в армейских корпусах Донецкой и Луганской Народных Республик.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено вражеское вооружение и военная техника: танк Т-72, два БпЛА, три бронированные машины, - сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Представитель оборонного ведомства также отметил, что в течение суток потери личного состава ВСУ составили порядка трех десятков боевиков.

Тем временем в Луганской Народной Республике заявили, что уничтожили в боях до 35 киевских силовиков.

- Уничтожено до 35 человек личного состава, 3 танка, 9 бронетранспортеров, 4 единицы специальной автомобильной техники, - уведомил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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