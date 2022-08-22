Посольство ДНР в России временно приостановило прием граждан

Граждане могут оставить свои обращения в письменном виде. Фото: МИД ДНР

Прием граждан Посольством ДНР в России был временно приостановлен. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического представительства Республики.

Там пояснили, что мера была вынужденной и связана она с угрозой распространения коронавируса.

- В связи с распространением коронавирусной инфекции прием граждан в Посольстве Донецкой Народной Республики в Российской Федерации временно приостановлен, - заявила пресс-служба.

Уточняется, что граждане могут оставить свои письменные обращения в специальном ящике по адресу: город Москва, Грохольский переулок, 13, строение 2 (первый этаж). Помимо этого, обращения можно отправить по электронной почте emb-consul@mid-dnr.su

Напомним, ранее министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что процесс признания Республики за рубежом может ускориться. Ранее были сдерживающие факторы в виде Минских соглашений. Соответственно, представители государств выражали некие сомнения в возможности признания ДНР. Но поскольку сейчас политико-правовая реальность изменилась, процессы налаживания официальных контактов с другими странами пойдут оперативнее.

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