В ДНР подготовили материалы для трибунала над украинскими военнопленными в Мариуполе

О зверствах боевиков неонацистского «Азова»* свидетельствуют рассказы выживших в Мариуполе жителей Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Подготовка к первому этапу трибунала над украинскими военнопленными в Мариуполе находится на завершающей стадии. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия-24» Глава ДНР Денис Пушилин.

- На данный момент можно говорить, что полностью готовы материалы по 80 эпизодам преступлений «Азова», 23 человека уже арестованы, - рассказал он.

Глава ДНР напомнил, что первый этап трибунала над украинскими военнопленными пройдет в Мариуполе. При этом Денис Пушилин подчеркнул, что никакие заявления Киева не смогут повлиять на ход данного процесса.

- Все преступники, военные преступники, особенно неонацисты из «Азова»*, должны понести наказание, - сказал он.

Отметим, что накануне президент Украины Владимир Зеленский назвал черту, за которой будут невозможны дальнейшие переговоры с Россией. Он уточнил, что такой «красной линией» может стать судебный процесс над украинскими военнопленными в Мариуполе.

* Запрещенная в ДНР и России организация

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