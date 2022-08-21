В Мариуполе завершается ремонт в одном из детских садов

Ремонтные работы в саду уже близятся к завершению. Фото: t.me/glavamariupol

Российские строители завешают ремонт детского сада №114 на левобережье Мариуполя. Во время боевых действий здание садика серьезно пострадало - взрывной волной были повреждены кровля и выбиты окна. Об этом сообщил глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.

— Ремонт идет без выходных и до позднего вечера. Строители планируют к 1 сентября подготовить объект к сдаче, чтобы наши дети пошли в обновленный, красивый детский сад. Отмечу, что ремонтно-восстановительные работы тульские строители проводят на большей части левобережья. На многих объектах они близятся к завершению, — подчеркнул мэр.

Градоначальник отметил, что дошкольное учреждение восстанавливают специалисты подрядной организации АО АПСК «Газстройавтоматика». Тульские строители установили во двое детского сада новые деревянные беседки, идет монтаж качелей и игровых элементов. В самом здании садика уже ведутся отделочные работы.

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