На вооружение ДНР поступили модернизированные РСЗО «Чебурашка»

Речь идет о полностью отечественной разработке, которую начали производить в Республике несколько лет назад. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

На вооружение ДНР поступили две модернизированные реактивные системы залпового огня «Чебурашка», полностью произведенные в Республике. Об этом сообщил глава государства Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Лидер Республики пояснил, что передал установки в распоряжение оперативно-боевого тактического формирования «Каскад». Бойцы уже начали осваивать новые системы.

- «Чебурашка» - зверь еще тот. Может одновременно поражать две разные цели. Очень высокотехнологичное изделие с оригинальной программой управления, позволяющей быстро и точно производить наведение, - рассказал Денис Пушилин.

Глава ДНР подчеркнул, что речь идет о полностью отечественной разработке, которую начали производить здесь несколько лет назад. Он рассказал про еще одну местную разработку - стационарные и мобильные изделия «Туман-купол», способные устанавливать помехи для противодействия беспилотникам малого класса.

- Тоже все свое - от проекта до начинки. Очень нужная вещь для борьбы с дронами противника, - отметил он.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Глава ДНР Денис Пушилин наградил за боевые заслуги бойцов легендарного батальона «Спарта»

Лидер Республики поблагодарил защитников за отстаивание идеалов, заложенных еще первым командиром подразделения Моторолой (подробнее)