В Мариуполе была совершена попытка покушения на мэра города Константина Иващенко

На месте подрыва взрывчатки работают спецслужбы. Фото: фрагмент видео t.me/RtrDonetsk

В освобожденном городе Мариуполь в ДНР была совершена попытка покушения на жизнь мэра города Константина Иващенко. Об этом сообщает репортер Андрей Руденко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что злоумышленники заложили взрывное устройство на въезде в Мариупольский зоопарк, и оно сработало в момент подъезда чиновника. К счастью, Константин Иващенко не пострадал.

Сейчас на месте подрыва взрывчатки работают саперы.

- Предположительно сработавшее СВУ было не одно, - пишет репортер.

Напомним, 31 марта Глава Донецкой Народной Республики подписал Указ о создании администрации освобожденного Мариуполя. А в начале апреля назначил ее руководителем Константина Иващенко - бывшего городского депутата.

Известно, что Константин Иващенко был депутатом Мариупольского горсовета от украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь». Когда в Мариуполе начались боевые действия, он не бросил город, а обратился к России и Донецкой Народной Республике с просьбой направить гуманитарную помощь жителям.

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