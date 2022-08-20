В Мариуполе была совершена попытка покушения на мэра города Константина Иващенко

На месте подрыва взрывчатки работают спецслужбы. Фото: фрагмент видео t.me/RtrDonetsk
В освобожденном городе Мариуполь в ДНР была совершена попытка покушения на жизнь мэра города Константина Иващенко. Об этом сообщает репортер Андрей Руденко в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что злоумышленники заложили взрывное устройство на въезде в Мариупольский зоопарк, и оно сработало в момент подъезда чиновника. К счастью, Константин Иващенко не пострадал.
Сейчас на месте подрыва взрывчатки работают саперы.
- Предположительно сработавшее СВУ было не одно, - пишет репортер.
Напомним, 31 марта Глава Донецкой Народной Республики подписал Указ о создании администрации освобожденного Мариуполя. А в начале апреля назначил ее руководителем Константина Иващенко - бывшего городского депутата.
Известно, что Константин Иващенко был депутатом Мариупольского горсовета от украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь». Когда в Мариуполе начались боевые действия, он не бросил город, а обратился к России и Донецкой Народной Республике с просьбой направить гуманитарную помощь жителям.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
Читайте также
Что известно о новом мэре Мариуполя Константине Иващенко
Денис Пушилин подписал Указ о назначении бывшего городского депутата на должность руководителя городской администрации (подробнее)