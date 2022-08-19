Союзные силы готовятся взять Авдеевку в клещи

Дальнейшее продвижение союзных войск позволит деблокировать крупнейшую украинскую группировку под Донецком Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Крупнейший укрепрайон ВСУ под Донецком - Авдеевка - будет взят в клещи, как только войска русской коалиции займут Красногоровку и Тоненькое. Об этом заявил в эфире «Первого канала» официальный представитель Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

- За Песками у нас есть населенный пункт Тоненькое, взятие которого может охватить Авдеевку больше в клещи, у нас есть Красногоровка - вот сейчас за нее идут бои, за Тоненькое идут бои, - отметил он.

Эдуард Басурин также отметил, что взятие под контроль этих населенных пунктов будет означать тактическое продвижение союзных войск и позволит деблокировать украинскую группировку, находящуюся в Авдеевке.

Напомним, на сегодняшний день в ДНР уже освобождены 270 населенных пунктов. Сообщается, что войска русской коалиции отбили у ВСУ поселок Зайцево под Горловкой, а также близлежащее село Дача, и продолжают развивать наступление сразу по нескольким направлениям.

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