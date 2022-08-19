В Кировском районе Донецка обстрелом ВСУ убиты мужчина и женщина

Непрекращающиеся обстрелы продолжают отбирать человеческие жизни
Фото: Юлия АНДРИЕНКО
За неделю от обстрелов ВСУ пострадали почти шесть десятков мирных жителей ДНР, а 29 граждан погибли. Такие данные обнародовали в аппарате уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарьи Морозовой.
- В период с 12 августа по 18 августа 2022 года погибли 127 представителей силовых структур и 29 гражданских, - проинформировали там.
В аппарате омбудсмена также добавили, что за это же время 58 мирных жителей и 368 силовиков были ранены.
Тем временем в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили о новых жертвах украинской агрессии.
- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 19 августа поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики. Город Донецк, поселок Лозовое: погибли мужчина 1949 и женщина 1951 годов рождения, - заявили наблюдатели.
Ранее сообщалось, что в Кировском районе Донецка был ранен мужчина 1951 года рождения.
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