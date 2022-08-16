ВСУ обстреляли шахту имени Ленина в Горловке

К счастью, обошлось без пострадавших. Фото: официальный сайт ДНР

Украинские боевики обстреляли шахту имени Ленина в Горловке. Зафиксированы попадания снарядов в здание АБК и шахтных мастерских. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Иван Приходько со ссылкой на Приходько РИК.

Он также отметил, что на северо-западе города вследствие прямого попадания снаряда в дом были ранены трое мирных жителей. Инцидент произошел в поселке шахты имени Изотова.

- По уточненной информации, в результате прямого попадания украинского снаряда в жилой дом по адресу: улица Доломитная, 38/1, ранения получили трое горловчан, - говорится в сообщении.

По поступившим сведениям, также поврежден дом и хозяйственная постройка на улице Горнопромышленная и здание школы № 30, расположенное по улице Черняховского. Дополнительно выявлены разрушения различной степени жилых домов по улицам Баха, Седова, Клубничная, Орджоникидзе и Павлика Морозова.

Поселок Румянцево после обстрела украинских боевиков был частично обесточен.

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