В ДНР уточнили, что жертвой подрыва на украинской мине «Лепесток» в Донецке оказалась репортер российского телеканала «Russia Today»

Такими минами украинские боевики дистанционно минируют города Донбасса. Фото: ТГ/Кулемзин

Жертвой подрыва на украинской мине «Лепесток» в Кировском районе Донецка оказалась репортер российского телеканала «Russia Today». Такую информацию обнародовало представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 9 гражданских лиц в Куйбышевском, Кировском (в том числе девушка 1997 года рождения - репортер российского телеканала «RT» (Russia Today) - погибла в результате подрыва на запрещенной ПФМ «Лепесток»), Петровском районах Донецка, Горловке, в том числе, с ранее освобожденных территорий - Владимировки. Ранения различной степени тяжести получили 6 гражданских лиц, - сообщили там.

Напомним, ранее в СЦКК сообщили, что от полученных ранений потерпевшая девушка скончалась в больнице.

Наблюдатели также уведомили о 53 фактах ведения огня со стороны ВФУ за прошедший день. Противник применял артиллерию калибра 155 и 152 мм, танки и минометы, выпустив в направлении ДНР 361 боеприпас. В результате вражеских обстрелов были повреждены 39 домов, а также 6 объектов гражданской инфраструктуры Республики.

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