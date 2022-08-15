Луганские врачи провели сложную операцию с российским имплантом, разработанным в Сколково

Врачам удалось провести необычную операцию и помочь пациенту. Фото: Минздрав ЛНР

Команда врачей из Луганска под руководством ректора Луганского государственного медицинского университета Александра Торбы смогли провести сложную и нестандартную операцию, использовав российский имплант, разработанный в инновационном центре «Сколково». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики.

— Лапароскопическая операция (пластика грыжи живота больших размеров через «проколы») проведена с использованием биосовместимого импланта на платформе материала Реперен, — отметили в пресс-службе.

В сообщении также подчеркнули, что инновационный материал представляет собой альтернативу силикону, титану, ePTFE и позволяет решить проблемы этих материалов. Кроме того, он используется не только в медицине, но и в других областях.

Тем временем Правительство ЛНР приняло распоряжение о создании в Северодонецке городской стоматологической поликлиники.

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