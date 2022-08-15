Украинские боевики атаковали Донецк, погибли еще два мирных жителя

Украинские боевики продолжают наносить удары по жилым кварталам Донецка и других населенных пунктов (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Кировскому району Донецка, в результате чего погибла мирная жительница по улице Ленинабадской, 96. Также в районе повреждены электрические сети, прекращено движение по трамвайным маршрутам № 5, 8, 16. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Обстрел Кировского района велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Красногоровка. Всего по району было выпущено шесть снарядов калибром 152 мм, — отметили в ведомстве.

Тем временем в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили о гибели мирного жителя в Петровском районе на улице Летчиков. Украинские боевики с позиций в Орловке ведут обстрел жилых кварталов Куйбышевского и Киевского районов города. Против населения применяется артиллерия НАТО калибром 155-мм.

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