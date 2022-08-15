Более 600 абитуриентов подали документы в Приазовский технический университет в Мариуполе

Исполняющий обязанности ректора ПГТУ рассказал о приемной кампании в маурипольском вузе. Фото: пресс-служба Минобр ДНР

В Приазовском техническом университете в Мариуполе продолжается приемная кампания. Уже более 600 студентов подали документы для обучения на технических специальностях, и столько же планируют восстановиться. Приемная кампания продлится до 15 сентября, но при необходимости ее продлят до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики.

— Обучение, скорее всего, будет в смешанном формате — и очно, и дистанционно. Сейчас мы восстанавливаем материально-техническую базу, чтобы преподаватели могли проводить занятия в удаленном режиме, — отметил первый проректор ПГТУ Юрий Сагиров.

В пресс-службе отметили, что в Приазовский технический университет подают документы жители не только Мариуполя, но и других освобожденных населенных пунктов — Володарского, Мангуша и Урзуфа. Наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются строительные специальности.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число жертв в результате обстрела Куйбышевского района Донецка возросло до трех

Украинские боевики выпустили району 18 снарядов (подробнее)