Число жертв в результате обстрела Куйбышевского района Донецка возросло до трех

В школе №50 повреждены стекла. Фото: Кулезмин/ТГ

Три мирных жителя погибли в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Куйбышевского района Донецка. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Во время обстрела Куйбышевского района погибла женщина 1943 года рождения по улице Артемовской, 304, — отметил мэр.

Он также подчеркнул, что в школе № 50 по Кремлевскому проспекту повреждено остекление.

Напомним, что ранее сообщалось о двух погибших в Куйбышевском районе города. Украинские боевики выпустили по району 18 снарядов калибром 152 и 155 мм с позиций, расположенных в Нетайлово и Невельском. В результате украинской агрессии были повреждены несколько частных и многоквартирных домов.

Тем временем ВФУ обстреляли Кировский район Донецка. В результате этого произошло повреждение электрических сетей, приостановлено движение вагонов по трамвайным маршрутам №№ 5, 8, 16.

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