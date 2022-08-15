В результате обстрелов ВФУ в Куйбышевском районе Донецка погибли два мирных жителя

Еще два мирных жителя стали жертвами агрессии ВФУ. Фото: архив «КП»

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, в результате чего погибли два мирных жителя 1950 и 1982 годов рождения. Также зафиксированы повреждения жилых домов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Вооруженные формирования Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка со своих позиций, расположенных в населенных пунктах Невельское и Нетайлово. За час боевики выпустили 18 снарядов калибром 152 и 155 мм, — отметили в СЦКК.

В ведомстве подчеркнули, что в результате обстрела повреждения получили частные жилые дома по улицам Ургальская, 29, 31; Червонопартизанская, 51, 53; . Ершова, 60. Также повреждены многоквартирные дома по улице Лузина, 1, 3. На проспекте Кремлевский повреждено здание школы № 50.

Напомним, что за сутки ВФУ выпустили 365 боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики. В результате этого погибли четыре мирных жителя, и еще 14 получили ранения.

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