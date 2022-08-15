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Политика15 августа 2022 8:10

Союзные войска за сутки уничтожили порядка 70 украинских боевиков

Военнослужащим удалось также ликвидировать военную технику
Виктория ПОДАРОВА
Военнослужащие Народных милиций ДНР и ЛНР смогли уничтожить порядка 70 украинских боевиков.

Военнослужащие Народных милиций ДНР и ЛНР смогли уничтожить порядка 70 украинских боевиков.

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Союзные войска Донецкой Народной Республики и России смогли уничтожить более 30 украинских боевиков, а также несколько танков и гаубиц. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

— Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил России уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка, одна гаубица Д-30, один полевой пункт управления беспилотными летательными аппаратами и более 30 человек личного состава, — отметили в оборонном ведомстве.

Тем временем официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко сообщил, что в ходе активных наступательных действий подразделениям НМ за сутки удалось уничтожить до 40 человек личного состава, семь бронетранспортеров, три артиллерийские установки, два танка и три единицы специальной автомобильной техники.

Таким образом, общие потери вооруженных формирований Украины за сутки составляют порядка 70 боевиков.

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