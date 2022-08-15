В результате обстрелов ВФУ в ДНР погибли четыре мирных жителя, 14 получили ранения

Один из украинских снарядов повредил здание Пенсионного фонда в Донецке. Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать Донецк и другие населенные пункты Донецкой Народной Республики. Противник применяет реактивные системы залпового огня «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм на донецком, горловском и ясиноватском направлении. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— За прошедшие сутки поступили сведения о гибели четырех гражданских лиц в Куйбышевском, Ленинском районах Донецка, Макеевке. Ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц в Ленинском, Куйбышевском, Кировском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, Ясном, в том числе, четверо с ранее освобожденных территорий – Светлодарска и Красного Лимана, — отметили в СЦКК.

В ведомстве подчеркнули, что украинские боевики выпустили 365 единиц различных боеприпасов. В результате этого повреждено 56 домостроений в Куйбышевском, Киевском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Еленовке, Горловке, Зайцево, Ясном, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры.

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