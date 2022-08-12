В Северодонецкой агломерации могут находиться полторы тысячи стихийных захоронений жертв ВСУ

Ведется работа межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти, которая фиксирует эти военные преступления. Фото: МИД ЛНР

Из стихийных могил в Рубежном извлекли на поверхность останки 109 мирных жителей. Об этом сообщил журналистам на месте проведения эксгумационных работ член спецкомиссии Сергей Белов.

Он отметил, что на данный момент ведется работа межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти, которая фиксирует эти военные преступления.

- Работает судмедэкспертиза, проводятся осмотры тел, чтобы потом родственники могли получить надлежащие документы, свидетельство о смерти. Далее производится перезахоронение тела. Если родственники желают сами перезахоронить, то уже после осмотра судмедэкспертами они его забирают, - пояснил Белов.

По его словам, большая часть обнаруженных людских останков уже опознана свидетелями.

Тем временем, по оценкам экспертов, подобных захоронений жертв украинской агрессии на территории Северодонецкой агломерации может быть больше тысячи.

- В целом, по городам Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная рассчитываем на 1 500 таких стихийных захоронений, - говорит советник главы ЛНР, руководитель межведомственной рабочей группы Анна Сорока.

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