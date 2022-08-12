В Мариуполе подключили к широкополосному интернету более 2700 абонентов

Доступ к глобальной сети обеспечивает также республиканский сотовый оператор «Феникс» Фото: Александр ИВАНОВ

В освобожденном городе Мариуполь к глобальной сети интернет подключили местный перинатальный центр, а также более 2700 абонентов города. Такую информацию обнародовали сегодня в пресс-службе МЧС ДНР.

- В Мариуполе выполнялась подготовка к запуску объекта связи, к сети передачи данных подключен Перинатальный центр, также в городе восстановлено предоставление услуг интернет для более чем 2 тысяч 700 абонентов, - пояснили в подразделении ведомства.

Напомним, в мае сообщалось, что связисты ДНР начали работу по подключению к интернету экстренных служб Мариуполя. Проводным интернетом на тот момент уже была обеспечена городская администрация.

Доступ к глобальной сети обеспечивает также республиканский сотовый оператор «Феникс». В ряде освобожденных населенных пунктов уже появился мобильный интернет, в частности, в Волновахе работает сеть 4G.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В освобожденные города Северодонецк и Рубежное в ЛНР начала поступать вода

Российские специалисты запитали несколько скважин местных водозаборов (подробнее)