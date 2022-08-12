В ДНР утвердили порядок выплат спасателям, погибшим или пострадавшим во время проведения спецоперации

В случае смерти, которая наступила вследствие ранения или заболеваний, полученных спасателем при исполнении им служебных обязанностей, денежное пособие смогут получить члены его семьи Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Донецкой Народной Республике урегулировали механизм выплаты единовременного денежного пособия при ранении, наступлении инвалидности или смерти сотрудникам МЧС ДНР. Соответствующее постановление приняло Правительство Республики.

- Постановлением урегулирован механизм выплаты лицам рядового и начальствующего состава Государственной оперативно-спасательной службы, спасателям государственных аварийно-спасательных служб единовременного денежного пособия в случае ранения (травмы, контузии, увечья), заболевания или наступления инвалидности, - пояснили в пресс-службе главного органа исполнительной власти страны.

Уточняется, что в случае смерти, которая наступила вследствие ранения или заболеваний, полученных спасателем при исполнении им служебных обязанностей, денежное пособие смогут получить члены его семьи.

Отметим, что, вступив в законную силу, документ распространяет свое действие на правоотношения, которые возникли с 18 февраля 2022 года.

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