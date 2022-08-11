В результате утечки аммиака на пивзаводе в Донецке предварительно один человек погиб и два пострадали

МЧС ликвидирует пожар на Донецком пивзаводе, вызванный обстрелом ВФУ. Фото: t.me/donetsk

Украинские боевики обстреляли Калининский район Донецка, в результате чего произошла авария на аммиакопроводе и разлив аммиака на территории Донецкого пивоваренного завода. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики.

— В результате попадания взрывоопасного предмета произошла разгерметизация емкости и зафиксирована утечка аммиака. Площадь зоны возможного заражения составляет 1, 65 км². В момент происшествия на территории завода находилось 32 человека. По предварительной информации 1 человек погиб и 2 пострадали, — отметили в ведомстве.

Также в министерстве сообщили, что сейчас группа радиационно-химической и биологической защиты МЧС проводит разведку местности с целью определения места утечки аммиака и уровней предельно-допустимых концентраций. Кроме того, на территории завода зафиксировано горение пластиковой тары и поддонов на площади 600 м².

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Калининскому району около 21:25. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в Первомайском.

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