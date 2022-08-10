В Петровском районе мирный житель подорвался на «Лепестке»

Противопехотные мины очень опасны и практически незаметны. Фото: СЦКК ДНР

Мирный житель Петровского района подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток». Такие боеприпасы были обнаружены практически во всех район Донецка. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— По улице Камвольная, 43а на мине «Лепесток» подорвался мужчина 1952 года рождения. С осколочными ранениями брюшной стенки, левой кисти, предплечья и голени доставлен в травмпункт больницы № 17, — отметил градоначальник.

В Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что по состоянию на 20:00 10 августа в Республике зарегистрированы уже 36 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе ребенка, на минах ПФМ «Лепесток». Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице.

Противопехотные мины могут быть коричневого или зеленого цвета. Они практически незаметны в траве, но могут нанести серьезные повреждения взрослому человеку, а ребенка — убить. При обнаружении взрывоопасных предметов звоните по номеру 101 и не пытайтесь самостоятельно их обезвредить.

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