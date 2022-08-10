Энергетики восстановили линию электропередач, которая питает фильтровальные станции в Мариуполе

Ремонтные работы позволили запитать очистные сооружения Мариуполя. Фото: пресс-служба Министерства угля и энергетики

Сотрудники подрядной организации из России «Капшин» восстановили воздушную линию электропередачи 35 кВ «Город-2 – Очистные сооружения № 1», а также запитали подстанцию «Очистные сооружения». Это позволит запитать фильтровальные станции и обеспечить стабильную подачу воды в Мариуполь. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

— Запуск линии электропередач это, без преувеличения, это решение проблемы водоснабжения города. По ЛЭП подается напряжение на один из ключевых стратегических объектов «Воды Донбасса», что обеспечивает стабильную подачу воды жителям Мариуполя, а также ряда близлежащих населенных пунктов, — отметили в министерстве.

В Минугля также подчеркнули, что восстановление линии зависело не только от энергетиков. С первого дня специалисты энергопредприятий трудились в тесной связке с саперами (как из ДНР, так и из России), самоотверженный труд которых спас не одну жизнь.

— На очереди запуск новых объектов. Энергетики продолжают работать, возвращая свет и тепло жителям освобожденных территорий, — добавили в пресс-службе.

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