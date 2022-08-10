Горноспасатели продолжают тушить пожар на краснодонской шахте «Самсоновская-Западная»

Все горняки вышли на поверхность (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сотрудники военизированного горноспасательного отряда продолжают ликвидацию пожара на шахте «Самсоновская-Западная». Возгорание там произошло 7 августа во время бурения разведочных скважин. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Луганской Народной Республики.

— По состоянию на 06:00 10 августа силами отделений центра управления горноспасательного отряда ведется работа по ликвидации пожара. В момент происшествия на аварийном участке находилось 7 человек, всего в шахте – 74 человека, все они самостоятельно поднялись на поверхность, пострадавших нет, — отметили в пресс-службе ведомства.

Шахта «Самсоновская-Западная» считается опасной из-за возможности внезапных выбросов угля и газа, взрывов угольной пыли. В 2021 году там уже происходил пожар. На момент аварии в шахте находились 64 человека, из них 28 – на аварийном участке. Все работники шахты были выведены на поверхность.

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