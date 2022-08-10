В Куйбышевском районе Донецка ранены три мирных жителя, один погиб

Ранее ВФУ обстреляли улицу Куйбышева в Куйбышевском районе Донецка. Фото: СЦКК ДНР

Украинские боевики открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, а результате чего один мирный житель погиб и еще трое получили ранения. Зафиксированы повреждения жилых домов и линии электропередач. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В Куйбышевском районе погиб мужчина 1978 года рождения. Ранены мужчины 1957, 1980 и женщина 1980 годов рождения, — отметили в ведомстве.

Кроме того, зафиксированы повреждения частных жилых домов по улице Печатников, 2/1, 2/2 и переулке Кварцитный, 21, 23, 25. Также на улице Печатников повреждена линия электропередач. На улице Макаренко, 75 зафиксировано прямое попадание в частное домостроение.

Вооруженные формирования Украины несколько раз за день обстреливали район. Огонь украинские боевики открывали с позиций, расположенных в Нетайлово. Всего было выпущено 11 снарядов калибром 152 и 155 мм.

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