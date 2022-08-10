В результате обстрела ВФУ поселка Зайцево погибла мирная жительница

В здании поселковой администрации выбиты стекла и повреждена кровля. Фото: пресс-служба администрации Горловки

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по поселку Зайцево. В результате этого погибла мирная жительница, а также повреждение получило здание поселковой администрации. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

— С прискорбием сообщаю, что мирная жительница Зайцево, пострадавшая в результате обстрела украинских боевиков по улицы Загорского, 1 скончалась от полученных ранений, — отметил мэр.

Приходько также подчеркнул, что в результате обстрела укронацистами горловского поселка Зайцево повреждения получило здание поселковой администрации, расположенное по адресу: улица Карбышева, 41.

В Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что обстрел поселка велся с позиций украинских военных, расположенных в населенном пункте Жованка. Всего было выпущено десять снарядов калибром 120 мм.

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