В Рубежном отрылся второй центр гумпомощи от «Единой России»

В освобожденном городе отрылся еще один центр гумпомощи. Фото: пресс-служба «Единой России»

«Единая Россия» открыла второй центр гуманитарной помощи в освобожденном Рубежном. В нем жители смогут получить не только гуманитарные наборы, но и помощь в восстановлении разрушенных домов. Об этом сообщили в пресс-службе политической партии.

— Центр будет работать в двух направлениях. Первое – это обеспечение нуждающихся жителей города продовольственными наборами, средствами гигиены и бытовой химией. Второе направление – оказание помощи строительными материалы. Кирпич, стекло, пленка, цемент и все, что поможет жителям отремонтировать жилье, — подчеркнул депутат Государственной Думы России, член генерального совета «Единой России» Виктор Водолацкий.

Напомним, что ранее гуманитарную помощь в населенный пункт передавал Союз армян России. Тогда она была направлена для педагогов и работников здравоохранения.

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