Школа — один из строительных объектов Ямало-Ненецкого округа России. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин посетил школу № 1 в Волновахе, разбитую в результате обстрелов украинских боевиков. Сейчас ее и еще несколько учреждений в городе восстанавливает Ямало-Ненецкий округ России. Об этом лидер Республики сообщил в своем телеграм-канале.

— Директор школы в Волновахе Людмила Анатольевна Бондаренко призналась, что не верила, что разбитое задние можно восстановить. Она даже показывала фото разрушений после множества попаданий снарядов украинских боевиков. И вот в школе вовсю идет капремонт, строители уверяют, что к 1 сентября ее отремонтируют и оснастят всем необходимым, — рассказал Глава.

Денис Пушилин подчеркнул, что российские специалисты восстанавливают также станцию переливания крови в Волновахе. Местные медики уже ждут, когда можно будет приступить к выполнению своих обязанностей

— В целом Волноваха оживает. Повсюду движение: уборка мусора, ремонт дорог, строительство. Я ни у кого не увидел уныния – наоборот, воодушевление и уверенность в том, что вместе с Россией со всем справимся, — отметил Глава ДНР.

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