В Киевском районе Донецка ранены три мирных жителя

ВФУ вновь атаковали Киевский район Донецка. Фото: t.me/dnronline

Вооруженные формирования Украины обстреляли Киевский район Донецка, в результате чего ранения получили три мирных жителя. Также зафиксированы повреждения остекления зданий. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Киевского района ранения получил мужчина 1992 года рождения (Привокзальная площадь, кафе «Градус»). С открытой черепно-мозговой травмой, осколочным проникающим ранением головы и инородным телом в височной области доставлен в больницу им. Калинина. Также пострадал мужчина 1977 года рождения (ул. Рубенса, 30). Он ранен в руку, получил помощь в РТЦ, — отметил мэр.

Градоначальник сообщил, что третьей пострадавшей стала женщина 1980 года рождения. На конечной остановке троллейбусного маршрута № 2 она получила проникающее осколочное ранение левого бедра. Доставлена в РТЦ. Кроме того, по улице Рубенса, 28, 30, 32 повреждено остекление.

Также в результате обстрел Киевского района в пять утра зафиксированы повреждения частных жилых домов по улицам Марковникова, 4, 6, 8, 10, 48 и Новочеркасская, 60, 62. По району выпустили восемь снарядов калибром 155 мм.

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